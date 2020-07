Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Baumarkt":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.096 EUR WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.222 EUR UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.683 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.384 EUR WY4 XFRA US5544891048 MACK-CALI RLTY DL-,01 0.177 EUR LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.492 EUR HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.206 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUR RDDA XFRA US2561352038 DR REDDYS LABS ADR/1 IR 5 0.293 EUR MRO XFRA US0373763087 MOSENERGO ADR/50 RL 1 0.076 EUR EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.580 EUR EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.310 EUR EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.240 EUR EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.050 EUR EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 0.900 EUR EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.020 EUR EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.350 EUR EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.260 EUR EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.160 EUR EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.100 EUR EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.920 EUR EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.330 EUR EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.350 EUR EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.200 EUR EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.110 EUR EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.230 EUR XFRA DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD. 0.000 % HBM XFRA DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.053 EUR 3FG XFRA US02607T1097 AMERN FINANCE TRUST 0.063 EUR BSND XFRA US23636T1007 DANONE S.A. ADR 1/5/O.N. 0.419 EUR ELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.800 EUR 47Z XFRA US94188P1012 WATERSTONE FINL (MD.) 0.106 EUR BO8 XFRA US06417N1037 BANK OZK DL-,01 0.242 EUR