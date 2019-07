FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.100 EUR XFRA DE000HSH3321 HCOB MZC 14 12/19 0.000 % LYMS XFRA LU1829221024 MUL-LYX.NASDAQ-100 UC.ETF 0.200 EUR WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.223 EUR LCUK XFRA LU1781541096 LX.IF-L.CO.MO.UK NT DR D 0.257 EUR LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR D 0.062 EUR MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.406 EUR LHL1 XFRA US5262501050 LENOVO GRP ADR/20 HD-,10 0.495 EUR LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.036 EUR KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.205 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UED 0.980 EUR LYPT XFRA LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D 1.730 EUR LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO 0.270 EUR LYM8 XFRA FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF D 0.650 EUR LYM9 XFRA FR0010524777 LYX.NEW ENERGY U.ETF D 0.320 EUR LYMH XFRA FR0010405431 MUF-LYX.MSCI GREECE U.E.D 0.020 EUR LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 2.760 EUR LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 2.480 EUR LYY5 XFRA FR0010261198 LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF D 3.600 EUR DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 2.250 EUR LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 1.040 EUR AI3A XFRA ES0109067019 AMADEUS IT GRP SA EO 0,01 0.665 EUR EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 1.560 EUR EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.340 EUR EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.260 EUR EL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.100 EUR EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 3.560 EUR EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.140 EUR EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.360 EUR EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.310 EUR EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.240 EUR EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.170 EUR EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.890 EUR EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.320 EUR