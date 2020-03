FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.03.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 0EU XFRA AU000000RWC7 RELIANCE WORLDWIDE CORP. 0.026 EUR LO7 XFRA AU000000LOV7 LOVISA HLDGS DEF. 0.087 EUR 0PX XFRA PHY689911352 PHILEX MNG. CORP. PP 1 0QQA XFRA BMG359472021 FLEX LNG LTD DL-,10 0.088 EUR 8H1 XFRA CA4488112083 HYDRO ONE LTD 0.154 EUR 47Z XFRA US94188P1012 WATERSTONE FINL (MD.) 0.438 EUR FWG XFRA AU0000061897 PERENTI GLOBAL LTD 0.020 EUR UG6 XFRA BMG7738W1064 SFL CORP. LTD DL 1 0.306 EUR TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.140 EUR BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.373 EUR