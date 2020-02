Finanztrends Video zu Exxon Mobil



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST SPYV XFRA IE00B6YX5B26 SPDR S+P EM.MA.DIV.AR.ETF 0.196 EUR XFRA DE000HLB2E40 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/16 0.001 % XFRA DE000HSH36C7 HCOB INF IV 13/21 0.000 % XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.338 EUR WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.365 EUR AWM XFRA US83088M1027 SKYWORKS SOL. DL-,25 0.402 EUR PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.292 EUR NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.192 EUR MGC XFRA US5528481030 MGIC INV. CORP. DL 1 0.055 EUR KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.183 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUR XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.794 EUR CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.685 EUR FT9B XFRA LU0152981543 F.TEM.INV-T.GL.BD A MD.EO 0.064 EUR XFRA DE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21 0.000 % XFRA DE000BLB06U3 BAY.LDSBK.INFL.ANL.21 0.000 % 37W XFRA US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM 0.411 EUR OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.159 EUR XFRA DE000HSH4KK2 HCOB MZC 14 13/21 0.001 % XFRA DE000HLB4VR7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/19 0.001 % XFRA DE000HLB4VS5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02C/19 0.001 % AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.073 EUR ZPRA XFRA IE00B9KNR336 SPDR S+P P.AS.DIV.ARI.ETF 0.512 EUR 45V XFRA US7046991078 PEAPACK-GLADSTONE FINL 0.046 EUR 2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.078 EUR AG31 XFRA US03768E1055 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.813 EUR 3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.274 EUR