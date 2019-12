FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 % C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 % VFP XFRA US9182041080 V.F. CORP. 0.433 EUR PA9 XFRA US89417E1091 TRAVELERS COS INC. 0.739 EUR J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.266 EUR PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.424 EUR PP9 XFRA US69351T1060 PPL CORP. DL-,01 0.372 EUR OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.712 EUR MGG XFRA US5529531015 MGM RESORTS INTL DL -,01 0.117 EUR HLX XFRA US4223471040 HEARTLAND EXPRESS DL-,01 0.018 EUR 58G XFRA US36268W1009 GAIN CAP.HLDGS DL-,00001 0.054 EUR DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.189 EUR WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.072 EUR COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.099 EUR MX4A XFRA US12572Q1058 CME GROUP INC. DL-,01 0.676 EUR BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.712 EUR EBN XFRA KYG2917V1023 E.BON HOLDINGS HD-,10 0.001 EUR 4C1 XFRA KYG2112Y1098 CHINA DONGXIANG GROUP CO. 0.002 EUR 17PA XFRA US7018771029 PARSLEY ENERGY A DL-,01 0.027 EUR PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.277 EUR RMT XFRA KYG748071019 REGINA MIR.INTL HLD.DL-01 0.004 EUR RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.027 EUR SRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.171 EUR E5M XFRA US26969P1084 EAGLE MATLS DL -,01 0.090 EUR UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.279 EUR GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.261 EUR LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.307 EUR MR2 XFRA US6102361010 MONRO INC. DL -,01 0.198 EUR 3KO XFRA US50050N1037 KONTOOR BRANDS INC. 0.505 EUR XFRA DE000HLB3V06 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/18 0.001 %