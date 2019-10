Finanztrends Video zu Verizon



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WQ9 XFRA ZAE000009932 WILSON BAYLY HOL.-OVCON 0.113 EUR BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.560 EUR UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.312 EUR ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.218 EUR OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.353 EUR N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.522 EUR N1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 2.000 EUR LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.337 EUR LGG XFRA US5249011058 LEGG MASON INC. DL-,10 0.364 EUR 4I31 XFRA AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T 0.096 EUR KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.209 EUR ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.482 EUR GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.446 EUR ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.191 EUR DDN XFRA US2371941053 DARDEN REST. INC. 0.801 EUR CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.318 EUR BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.198 EUR DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.059 EUR SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.464 EUR KEK XFRA FI0009000202 KESKO B 1.170 EUR TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.505 EUR CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.034 EUR ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.068 EUR A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.055 EUR RH6B XFRA BMG7475M1626 REGAL HOTELS INTL HD-,10 0.005 EUR MVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.055 EUR XFRA DE000HSH4YE6 HCOB OSTEMZ 15/20 0.000 % P6J1 XFRA US73181M1172 POLYUS PJSC GDR 1/2 1.152 EUR C5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.320 EUR 3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.054 EUR TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.364 EUR 14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.055 EUR IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.150 EUR WFA XFRA DE0005181606 WENG FINE ART AG NA O.N. 0.200 EUR