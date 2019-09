FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.272 EUR KPNB XFRA US7806412059 KON. KPN NV ADR/1 O.N. 0.491 EUR S0QA XFRA MHY7542C1306 SCORPIO TANKERS DL -,10 0.091 EUR EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.399 EUR XFRA DE000HLB3PX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.09A/16 0.000 % CSJA XFRA US12637N2045 CSL LTD SPON.ADR 2 0.453 EUR MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.181 EUR TG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.012 EUR LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.308 EUR A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.725 EUR 2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.133 EUR OHCB XFRA SE0000584948 CLAS OHLSON B SK1,25 0.293 EUR 35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR CK7 XFRA KYG2R55E1030 CHINA EVERBRIGHT GREENT. 0.009 EUR 3KO XFRA US50050N1037 KONTOOR BRANDS INC. 0.508 EUR KWN1 XFRA BMG0130N1130 AGRITRADE RES HD-,025 0.001 EUR BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.386 EUR