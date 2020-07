Weitere Suchergebnisse zu "Intuit":

Finanztrends Video zu General Mills



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BAC XFRA US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 0.545 EUR UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.319 EUR TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.098 EUR SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.152 EUR RAC XFRA US76009N1000 RENT-A-CENTER INC. DL-,01 0.257 EUR PTI XFRA US7156841063 PT TELEK.IND.TBK ADR/100 0.957 EUR OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.343 EUR NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.053 EUR NTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.425 EUR MSQ XFRA US5745991068 MASCO CORP. DL 1 0.120 EUR LCO XFRA US5341871094 LINCOLN NATL 0.355 EUR LNN XFRA US5260571048 LENNAR CORP.A DL-,10 0.111 EUR ITU XFRA US4612021034 INTUIT INC. DL-,01 0.470 EUR OTES XFRA US4233253073 HELLENIC TELEC.ORG.ADR1/2 0.275 EUR GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.106 EUR GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.434 EUR BMTA XFRA US1104481072 BRIT.AMER.TOBACCO ADR/ 0.600 EUR BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.193 EUR SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.461 EUR 9S9 XFRA KYG857AW1047 SUN.KING PW.EL.REGS HD-10 0.003 EUR ZPRC XFRA IE00BNH72088 SPDR REF.GBL CONV.BD D 0.053 EUR OTE XFRA GRS260333000 HELLENIC TELEC. ORG. NAM. 0.555 EUR UJ1 XFRA GB0033756866 TRANS-SIBERIAN G.LS-,10 BMT XFRA GB0002875804 BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 0.584 EUR 4A91 XFRA GB00BBG9VN75 AVEVA GRP LS-,03555 0.322 EUR VIB3 XFRA DE0007657231 VILLEROY + BOCH AG VZ 0.200 EUR YSN XFRA DE0007276503 SECUNET SECURITY AG O.N. 1.560 EUR DAI XFRA DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N. 0.900 EUR MSH XFRA DE0007016008 WASGAU PROD.HAND. NA O.N. 0.120 EUR MUT3 XFRA DE0006614035 MINERALBR.UEBERK.-VZ- 0.530 EUR MUT XFRA DE0006614001 MINERALBR.UEBERKINGEN ST 0.450 EUR DEU XFRA CNE100000304 DONGFANG ELECTRIC-H- YC 1 0.026 EUR TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.515 EUR ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.065 EUR DR3 XFRA CA25675T1075 DOLLARAMA INC. 0.029 EUR