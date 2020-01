FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BBUD XFRA IE00BJK9H860 JPM-BETA.USEQU. DLD 0.121 EUR 14HA XFRA SE0007126115 HEMFOSA FASTIGHETER AB 0.057 EUR 3DO XFRA GB00B3W40C23 DOTDIGITAL GR.PLC LS-,005 0.008 EUR CL4A XFRA US44332N1063 HUAZHU GROUP SP.ADR/1 0.306 EUR 21Q XFRA GB00B2PDGW16 WH SMITH LS -,220895 0.483 EUR