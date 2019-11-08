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Waste Connections - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.11.2019 - 3




08.11.19 01:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.280 EUR OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.451 EUR 77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.199 EUR ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.172 EUR GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.167 EUR HUXB XFRA LU0967738971 PATRIARCH CLASSIC TSI B 0.340 EUR HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.325 EUR PNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR 0.255 EUR 9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.199 EUR

Aktuell
442% Pot Hot Stock platziert neue Aktien 147% über Kurs - Massives Kaufsignal
Cannabis Aktientip 64 mal günstiger als Aurora und 99 mal günstiger als Canopy

FSD Pharma Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
81,00 € 81,00 € -   € 0,00% 08.11./08:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA94106B1013 A2AKQ7 86,95 € 64,49 €
Werte im Artikel
11,50 plus
+7,48%
78,50 plus
+0,64%
20,40 plus
0,00%
70,00 plus
0,00%
24,88 plus
0,00%
22,80 plus
0,00%
17,08 plus
0,00%
81,00 plus
0,00%
22,37 plus
0,00%
21,80 minus
-0,91%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		81,00 € 0,00%  07.11.19
NYSE 89,67 $ 0,00%  00:30
München 81,00 € -0,61%  09:01
Berlin 81,00 € -0,61%  08:10
Frankfurt 80,50 € -0,62%  08:02
Stuttgart 80,50 € -0,62%  08:13
Nasdaq 89,65 $ -0,70%  07.11.19
AMEX 89,64 $ -0,81%  07.11.19
  = Realtime
Aktuell
1.371% Mushroom Hot Stock macht 3 Mio. Deal perfekt - IPO in Kürze. Neuer Pot Hot Stock nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

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