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JANUS HENDERSON GRP CDI. - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 08.11.2019 - 2
07.11.19 01:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST OG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.451 EUR 77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.199 EUR ABU XFRA US0144911049 ALEXANDER + BALDWIN 0.171 EUR GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.022 EUR UI51 XFRA CA94106B1013 WASTE CONNECTIONS 0.167 EUR HUXB XFRA LU0967738971 PATRIARCH CLASSIC TSI B 0.340 EUR HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.325 EUR PNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR 0.254 EUR 9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.199 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|22,00 €
|22,60 €
|-0,60 €
|-2,65%
|07.11./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000JHG6
|A2DTFA
|23,00 €
|16,20 €
Werte im Artikel
70,00
0,00%
79,50
0,00%
22,80
0,00%
17,23
0,00%
10,70
0,00%
82,00
0,00%
22,08
0,00%
20,40
-0,97%
22,00
-2,65%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|22,60 €
|0,00%
|06.11.19
|München
|22,40 €
|-0,88%
|08:04
|Düsseldorf
|22,00 €
|-2,65%
|08:05
|Stuttgart
|22,00 €
|-2,65%
|08:03
= Realtime
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