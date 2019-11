Finanztrends Video zu Mowi ASA



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HLXY XFRA LU0250688156 PATRIARCH-SELECT CHANCE B 0.140 EUR HLXU XFRA LU0191626133 PATRIARCH CL.B+W GL FRE.B 0.060 EUR XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.334 EUR WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.361 EUR RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.920 EUR RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.126 EUR RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.632 EUR RRC XFRA US7588491032 REGENCY CENT DL-,01 0.528 EUR PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.289 EUR PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.460 EUR OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.180 EUR MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.149 EUR 98M XFRA US5535301064 MSC INDUSTR. DIRE.DL-,001 0.677 EUR LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.167 EUR KM3 XFRA US4891701009 KENNAMETAL INC. DL 1,25 0.180 EUR HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.135 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUR XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.785 EUR CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.325 EUR CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.361 EUR AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.451 EUR IVSB XFRA SE0000107419 INVESTOR B (FRIA) SK6,25 0.376 EUR IVSA XFRA SE0000107401 INVESTOR A (FRIA) SK6,25 0.376 EUR PND XFRA NO0003054108 MOWI ASA NK 7,5 0.256 EUR GZ3 XFRA BMG9880L1028 YUEXIU TRANSP.INFR.HD-,10 0.021 EUR GAN XFRA ES0116870314 NATURGY ENERGY INH. EO 1 0.473 EUR 3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.280 EUR FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.009 EUR CSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.088 EUR 15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.419 EUR AQY XFRA US03937C1053 ARCBEST CORP. DL-,01 0.072 EUR WBCC XFRA US9612143019 WESTPAC BKG SP.ADR/1 0.498 EUR XFRA DE000HSH4Q38 HCOB MZC 7 14/21 0.001 % ANB1 XFRA US0525283042 A.N.Z. BKG GRP ADR 1 0.349 EUR C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS 0.280 EUR