FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TCLA XFRA US88706P2056 TIM PARTICIP.PFD ADR/5 ON 0.183 EUR AVK1 XFRA HK0000084183 AEON STORES(HK)R.L. 0.026 EUR RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.858 EUR M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.301 EUR IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.319 EUR GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.105 EUR GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.221 EUR CTD XFRA US12709P1030 CABOT MICROELECTR.DL-,001 0.383 EUR C1S XFRA KYG2110P1000 CHINA SHINEWAY PHAR.HD-10 0.014 EUR HX1A XFRA ID1000102205 HEXINDO ADIPERKASA RP 100 0.033 EUR UTY XFRA ID1000058407 UTD TRACTORS RP 250 0.026 EUR ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR FWG XFRA AU000000ASL2 AUSDRILL LTD 0.021 EUR 9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 0.100 EUR