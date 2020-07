Weitere Suchergebnisse zu "LYXOR INT.ASSET":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 08.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 08.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D100 XFRA LU1650492256 MUL-LYXOR FTSE 100 LS D 2.028 EUR EHLT XFRA LU2082997516 LIF-600 HEALTH. EOD 3.060 EUR ESTE XFRA LU2090063160 MUL-L.EA.E.E.R. EOD 0.050 EUR E6BR XFRA LU2082996385 LIF-600 BAS.RE. EOD 2.730 EUR LDAX XFRA LU2090062436 MUL-LYX.DAX DR EOD 1.310 EUR LGQK XFRA LU1220245556 MUL-LYX.MSCI PC.EX JP.D 1.508 EUR LTWA XFRA LU2090063327 MUL-L.M.TAIWAN EOD 0.520 EUR LUTL XFRA LU2082999215 LIF-600 UTILIT. EOD 2.650 EUR LVDX XFRA LU2090062600 MUL-LYX.D.L.DAX EOD 0.480 EUR LYX4 XFRA LU2082996542 LIF-600 CHEMIC. EOD 4.110 EUR OIGS XFRA LU2082998167 LIF-600 OIL+G. EOD 3.440 EUR RUSL XFRA LU1923627332 MUL-LYX.MSCI RUSSI.DIS.LS 0.432 EUR EV1 XFRA KYG2119W1069 CHINA EVERGRANDE GROUP 0.081 EUR LGQI XFRA LU0832436512 MUL-LY.SG G.Q.I.N.UE D 2.920 EUR 3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.055 EUR 50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS 0.003 EUR MD4X XFRA FR0011857234 L.GE.MI.-CA.MDAX UETF D 1.620 EUR TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.355 EUR STXH XFRA LU1574142243 LY.I.-L.C.SEO600(DR)MHEOD 1.760 EUR TIUP XFRA LU1452600270 MUL-L.CORE US TIPS(DR) D 0.621 EUR DJAD XFRA LU1407890620 MUL-L.CO US TR.10+Y D 2.022 EUR LYX7 XFRA LU1407888053 MUL-L.CO US TR.7-10Y D 1.188 EUR IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.146 EUR LMWE XFRA LU1832418773 LIF-L.F.E/N G.D EOD 1.050 EUR LGWS XFRA LU1598690169 LYX I.-L.MSCIEMU VA. D 2.280 EUR LGWT XFRA LU1598688189 LYX I.-L.MSCIEMU GR. D 1.010 EUR LGWU XFRA LU1598689153 LYX.-L.MSCIEMUSCDRUETF D 4.860 EUR LHKG XFRA LU1900067940 MUL-L.HONG KONG EOD 0.550 EUR JPNE XFRA LU1646360542 MUL-LYX. JPX-NI.400 DEODH 0.260 EUR LYQS XFRA LU1686830909 LIF-L.I.USL.E.S DLD 3.698 EUR LYQY XFRA LU1812090543 LIF-L.B. HYEXFB EOD 3.560 EUR LCVB XFRA LU1686830065 LIF-L.EUROMTS C.BD.AG.EOA 1.040 EUR LMVF XFRA LU1646360971 MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D 0.790 EUR HSC2 XFRA ES0139140174 INMOBIL.COL.SOC.EO 2,50 0.200 EUR 2N3 XFRA FR0004170017 LNA SANTE SA EO 2 0.450 EUR