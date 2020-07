FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST LYEU XFRA LU1832418856 LIF- L.F.E/N US EOD 1.180 EUR SELD XFRA LU1812092168 LI-L.S.E.S.D30 EOD 0.510 EUR