FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST C071 XFRA LU2082995734 LIF-600 MEDIA EOD 0.690 EUR C101 XFRA LU2090062352 MUL-LYXOR FFDLC DLD 0.938 EUR REU1 XFRA ZAE000057428 REUNERT LTD O.N. 0.034 EUR TZL1 XFRA ZAE000044897 TELKOM SA SOC RC 10 0.026 EUR NCL XFRA CNE100001922 NEW CN LIFE INSUR.H YC1 0.176 EUR IWTE XFRA AT0000858568 ERSTE BD EO MIDTERM A 0.090 EUR FEW XFRA DE0005753149 FUNKWERK O.N. 0.300 EUR LCUK XFRA LU1781541096 LX.IF-L.CO.MO.UK NT DR D 0.177 EUR LCUS XFRA LU1781540957 MUL-LYX.CO.MOR.US EQ.DR D 0.106 EUR MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 0.524 EUR M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.354 EUR KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.212 EUR BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.159 EUR UMA XFRA LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40 0.440 EUR LYPU XFRA LU0496786905 MUL-LYX.AU.S+PASX200UED 0.650 EUR LYPT XFRA LU0496786731 MUL-LYX.MSCI CA.U.ETF D 1.970 EUR LYPS XFRA LU0496786574 MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO 0.290 EUR LYM8 XFRA FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF D 0.560 EUR LYM9 XFRA FR0010524777 LYXOR NEW ENERGY UC.ETF D 0.290 EUR LYMH XFRA FR0010405431 LYX.MSCI GREECE U.E.D 0.010 EUR LYYA XFRA FR0010315770 LYX.MSCI WORLD U.ETF D 2.200 EUR LYYB XFRA FR0010296061 LYX.MSCI USA U.ETF D 2.340 EUR LYY5 XFRA FR0010261198 LYX.MSCI EUROPE(DR)UETF D 1.630 EUR DJAM XFRA FR0007056841 LYX.D.JON.IN.AV.U.ETF D 2.250 EUR LYSX XFRA FR0007054358 LYX.EU.ST.50(DR)U.E. D 0.620 EUR PER XFRA FR0000120693 PERNOD-RICARD O.N. 1.180 EUR BZ1 XFRA FR0000074148 ASSYSTEM S.A. INH. EO 1 1.000 EUR SCB XFRA FR0000039109 SECHE ENVIRON. INH.EO-,20 0.950 EUR ETG XFRA DE000A0MVLS8 ENVITEC BIOGAS O.N. 1.000 EUR ACX XFRA DE000A0DNAY5 BET-AT-HOME.COM AG O.N. 2.000 EUR CIAH XFRA CNE1000002K5 CHINA EASTERN AIRL. H YC1 0.006 EUR CJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.046 EUR AGB2 XFRA AT000AGRANA3 AGRANA BET.AG INH. 0.770 EUR D100 XFRA LU1650492256 MUL-LYXOR FTSE 100 LS D 2.024 EUR EHLT XFRA LU2082997516 LIF-600 HEALTH. EOD 3.060 EUR