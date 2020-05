FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.170 EUR 3IW XFRA BMG491BT1088 INVESCO LTD DL -,10 0.143 EUR WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.197 EUR I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.231 EUR XFRA DE000HSH4Q38 HCOB MZC 7 14/21 0.001 % 0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.111 EUR YJ3A XFRA US4661101034 JBS S.A. ADR/2O.N. 0.184 EUR 2GP XFRA SE0007158910 ALIMAK GROUP AB (PUBL) 0.165 EUR 7MGC XFRA SG2F55990442 MAPLETREE N.ASIA COMM.T. 0.002 EUR TK9 XFRA FI4000197934 TOKMANNI GROUP CORP 0.250 EUR TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.296 EUR MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.130 EUR 4II XFRA SE0009664253 INSTALCO AB A 0.217 EUR 54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.134 EUR MLT XFRA SE0000375115 MYCRONIC AB SK 1 0.188 EUR BJR XFRA US05561Q2012 BOK FINL CORP. DL-,00006 0.472 EUR 7M1 XFRA SE0009216278 MIPS AB O.N. 0.282 EUR AXE XFRA US0147521092 ALEXANDER'S INC. DL 1 4.165 EUR 2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.083 EUR 2WP XFRA US73757R1023 POSTAL REALTY TR.A DL-,01 0.185 EUR 9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.204 EUR 3PXA XFRA MHY622674098 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.278 EUR