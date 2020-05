Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST TLX XFRA DE000TLX1005 TALANX AG NA O.N. 1.500 EUR 3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.100 EUR VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.611 EUR USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.009 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.174 EUR RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.074 EUR PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.208 EUR PPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.472 EUR OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.185 EUR NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.019 EUR JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.049 EUR MGC XFRA US5528481030 MGIC INV. CORP. DL 1 0.056 EUR OY3 XFRA NO0010657448 OCEAN YIELD ASA NK 10 0.046 EUR HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.657 EUR GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.333 EUR GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUR 4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.315 EUR 3KC XFRA US3142111034 FEDERATED HERMES 0.250 EUR HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.162 EUR YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.389 EUR CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.370 EUR BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.079 EUR DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.041 EUR BREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.003 EUR BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25 0.583 EUR APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.759 EUR FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.435 EUR NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.006 EUR BGL XFRA SE0000470395 BIOGAIA AB B SK 1 0.353 EUR ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.366 EUR IU2 XFRA NO0010208051 YARA INTERNATIONAL NK1,70 1.353 EUR ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.200 EUR 4GM XFRA MXP495211262 GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V 0.019 EUR HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.111 EUR