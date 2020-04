Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA XS1396347723 LIBANON 16/31 MTN 0.003 % TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.267 EUR WDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.231 EUR UF0 XFRA US9026531049 UDR INC. DL-,01 0.333 EUR TLK XFRA US8894781033 TOLL BROTHERS DL -,01 0.102 EUR PD2 XFRA US7033951036 PATTERSON COS INC. DL-,01 0.241 EUR ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.222 EUR OG5 XFRA US6708371033 OGE EN. CORP. DL -,01 0.359 EUR M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.370 EUR GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.111 EUR GRM XFRA US3703341046 GENL MILLS DL -,10 0.454 EUR GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 1.018 EUR ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.194 EUR CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.324 EUR BRV XFRA US1046741062 BRADY CORP.N.V.C.A DL-,01 0.201 EUR SOBA XFRA US00206R1023 AT + T INC. DL 1 0.481 EUR BOZA XFRA ID1000099302 PT BANK MAYB. A RP 900 VWS XFRA DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1 1.062 EUR SWJ XFRA CH0008742519 SWISSCOM AG NAM. SF 1 20.825 EUR FOZN XFRA CH0003541510 FORBO HLDG AG NA SF 0,1 21.772 EUR TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.518 EUR ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.066 EUR RI6 XFRA AU000000RIC6 RIDLEY CORP. LTD 0.008 EUR A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.052 EUR KSMA XFRA XS1215153930 SCENTRE MANAGEM.15/22 MTN 0.000 % XFRA XS1396347566 LIBANON 16/24 MTN 0.003 % D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 8.033 EUR 85S XFRA US8086251076 SCIENCE APPL.INT.CORP.NEW 0.343 EUR SWJA XFRA US8710131082 SWISSCOM AG ADR 1/10/SF25 2.128 EUR ORW XFRA BSP736841136 ONESPAWORLD HLDGS DL-0001 0.037 EUR 50E XFRA SG2G02994595 SPH REIT UTS 0.002 EUR TR5 XFRA LU1057788488 TRINSEO SA DL -,01 0.370 EUR 47Z XFRA US94188P1012 WATERSTONE FINL (MD.) 0.111 EUR IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.153 EUR UO1B XFRA DE000A2JJ1J2 RIV ZUSATZVERSORGUNG 2.540 EUR