Weitere Suchergebnisse zu "Heico":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UG5A XFRA ZAE000071080 TIGER BRANDS RC-,10 0.272 EUR BRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.329 EUR ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.457 EUR ORC XFRA US68389X1054 ORACLE CORP. DL-,01 0.214 EUR N7MG XFRA US67011E2046 NOVOLIPETSKIY MET.KO.REGS 0.460 EUR M4I XFRA US57636Q1040 MASTERCARD INC.A DL-,0001 0.357 EUR KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.205 EUR HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01 0.071 EUR ETH XFRA US2976021046 ETHAN ALLEN INTER. DL-,01 0.187 EUR ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR IN3A XFRA US4570301048 INGLES MARKETS A DL-,05 0.147 EUR