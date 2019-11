Finanztrends Video zu Sirius XM Holdings



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BGK XFRA US05544A1097 BG STAFFING INC. DL-,01 0.271 EUR WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.178 EUR RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.012 EUR 70B XFRA LU1789205884 B+S GROUP SA INH EO-,06 0.130 EUR IV6C XFRA SE0008373906 KINNEVIK B SK 0,10 0.376 EUR 17M XFRA US60786M1053 MOELIS+CO. A DL-,01 0.451 EUR ZCG XFRA US09180C1062 BJ'S RESTAURANTS INC. 0.117 EUR BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.108 EUR 0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.099 EUR NXZ XFRA US65336K1034 NEXSTAR MEDIA GR.A DL-,01 0.406 EUR IF6N XFRA US4586653044 INTERFACE INC. DL-,10 0.059 EUR 14M XFRA US55608B1052 MACQUARIE INFRASTRUCT. MI 0.902 EUR 03G XFRA MHY2687W1084 GASLOG PARTNERS UTS 0.496 EUR KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.113 EUR 68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES CO. 0.162 EUR 0CT XFRA GB00BLY2F708 CARD FACTORY PLC LS-,01 0.092 EUR S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.030 EUR G4K XFRA US37946R1095 GLOBAL PARTNERS LP UTS 0.469 EUR TE1 XFRA US09073M1045 BIO-TECHNE CORP. DL-,01 0.289 EUR 19H XFRA US4270965084 HERCULES CAP INC. DL-,001 0.316 EUR ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EUR BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.104 EUR FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.090 EUR MBM XFRA US5711571068 MARLIN BUSINESS DL-,01 0.126 EUR VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS 0.415 EUR 2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS 0.307 EUR HDJA XFRA JE00BYPZJM29 JANUS HENDERSON DL 1,50 0.325 EUR SF5 XFRA GB00BYZDVK82 SOFTCAT PLC LS-,0005 0.307 EUR 5IG XFRA GB00B0CM0C50 IDEAGEN PLC LS -,01 0.002 EUR RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.117 EUR G7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.493 EUR 62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.462 EUR UIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.226 EUR HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.135 EUR BDO XFRA US18270P1093 CLARUS CORP. 0.023 EUR