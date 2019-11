Weitere Suchergebnisse zu "New York Community Bancorp":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GOSI XFRA US38148BAD01 GS GROUP INC. DEP. PFD P 0.002 % MV9A XFRA US02364W2044 AMERICA MOVIL A ADR/20 0.160 EUR YZC XFRA US9848461052 YANZHOU COAL MNG H ADR/10 1.265 EUR 0GF XFRA GB00B3Y2J508 GALLIFORD TRY PLC LS-,50 0.407 EUR NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.460 EUR WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.189 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR TXG XFRA US8807791038 TEREX CORP. DL-,01 0.099 EUR SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.505 EUR SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.388 EUR SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.153 EUR RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.140 EUR PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.325 EUR UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.370 EUR PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.794 EUR PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.203 EUR N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.541 EUR QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.153 EUR NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.226 EUR JT5 XFRA US6247581084 MUELLER WAT.PROD.A DL-,01 0.047 EUR XFRA ARARGE03H413 ARGENTINA 2024 BEM XFRA US5766901012 MATERION CORP. DL 1 0.099 EUR M6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.677 EUR MGC XFRA US5528481030 MGIC INV. CORP. DL 1 0.054 EUR LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.271 EUR IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.462 EUR JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.235 EUR HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.429 EUR HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.641 EUR GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.299 EUR GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.153 EUR 4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.280 EUR 3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.244 EUR ETRA XFRA US2692464017 E TRADE FINL NEW DL-,01 0.126 EUR EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.027 EUR