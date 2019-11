Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 4DH XFRA US2358252052 DANA INC. DL -,01 0.090 EUR CB1A XFRA US21036P1084 CONST.BRANDS A DL-,01 0.675 EUR KIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.112 EUR 9CF XFRA US1999081045 COMFORT SYST. USA DL-,01 0.090 EUR CIT XFRA US1729081059 CINTAS CORP. 2.294 EUR CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.288 EUR CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.045 EUR VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.054 EUR CNH XFRA US1261171003 CNA FIN. DL 2,50 0.315 EUR QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.315 EUR BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.076 EUR PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.135 EUR BCO XFRA US0970231058 BOEING CO. DL 5 1.849 EUR BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.405 EUR AI2 XFRA US0462241011 ASTEC INDS INC. DL-,20 0.099 EUR APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.693 EUR AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.630 EUR FGA XFRA US0248351001 AMERICAN CAMPUS SBI DL-01 0.423 EUR MV9L XFRA US02364W1053 AMERICA MOVIL L ADR/20 0.160 EUR AX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.103 EUR QPE XFRA SG1Y45946619 PEC LTD. 0.013 EUR 3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.022 EUR G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.364 EUR GOS3 XFRA US38148BAB45 GS GROUP INC. DEP. PFD M 0.002 % 3GC XFRA GB00B8SC6K54 GREENCOAT UK WIND LS -,01 0.020 EUR A8C1 XFRA GB00B6774699 ABCAM PLC LS -,002 0.100 EUR WHF4 XFRA GB00B1KJJ408 WHITBREAD LS -,76797385 0.379 EUR BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.092 EUR RIR XFRA GB0007370074 RICARDO PLC LS-,25 0.177 EUR GBE XFRA GB0002074580 GENUS PLC LS-,1 0.218 EUR BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 0.092 EUR 2GE XFRA CA37252B1022 GENWORTH MI CANADA INC. 0.370 EUR OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.055 EUR LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.423 EUR HI91 XFRA US43300A2033 HILTON WORLD.HDGS DL -,01 0.135 EUR