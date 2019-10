Weitere Suchergebnisse zu "Astra International":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.10.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EUR XFRA DE000HLB3QK4 LB.HESS.-THR.ZI.DI.10A/16 0.000 % 7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.292 EUR OCZA XFRA ES0116920333 GRUPO CATALANA NOM.EO-,30 0.159 EUR 2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.310 EUR VAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.606 EUR ASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.004 EUR GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.265 EUR