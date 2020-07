Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST GJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.089 EUR ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.454 EUR QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.496 EUR IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.310 EUR CIA XFRA US16937R1041 CHINA EAS. AIRL.H ADR/50 0.313 EUR B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.168 EUR PLF XFRA SG1J27887962 CAPITALAND LTD SD1 0.076 EUR UNJ XFRA KYG8813K1085 UNITED LABS INTL HD -,01 0.009 EUR D7V XFRA ID1000060007 MAYORA INDAH RP 20 0.002 EUR BJEB XFRA HK0392044647 BEIJING ENTERPRISES 0.085 EUR HIUC XFRA HK0000055878 CN TAIPING INS.HLD.(BL200 0.034 EUR DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 2.600 EUR KPR XFRA FR0000121964 KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 1.100 EUR WIS XFRA FR0000121204 WENDEL SE INH. EO 4 2.800 EUR MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 2.600 EUR AXA XFRA FR0000120628 AXA S.A. INH. EO 2,29 0.730 EUR DT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.004 EUR CHL XFRA CNE1000002L3 CHINA LIFE INS. H YC 1 0.091 EUR W8V XFRA CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD H YC 1 0.024 EUR B5H XFRA CH0025536027 BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 5.639 EUR AAM XFRA BMG5800U1071 MAN WAH HLDGS (NEW)HD-,40 0.014 EUR MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.040 EUR CGL XFRA CNE100001NT6 CHINA GALAXY SECS H YC 1 0.020 EUR 68C XFRA KYG2116J1085 CHINA CONCH VENT. HD -,01 0.074 EUR 119 XFRA KYG4404P1019 HENGXING GOLD HL.CO.HD-01 0.011 EUR 9BA XFRA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 0.030 EUR