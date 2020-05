Weitere Suchergebnisse zu "Walmart":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST FP7A XFRA LU0124167924 FPM-STOCKP.GERM.ALL CAP C 0.200 EUR ZB1 XFRA US9897011071 ZIONS BANCORPORATION N.A. 0.315 EUR NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.472 EUR WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.204 EUR WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.500 EUR WB2 XFRA US9297401088 WESTINGH.AI.BR.T. DL-,01 0.111 EUR SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.379 EUR SNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.398 EUR SSF XFRA US81725T1007 SENSIENT TEC DL-,10 0.361 EUR SWG XFRA US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 0.167 EUR PFE XFRA US7170811035 PFIZER INC. DL-,05 0.352 EUR PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.815 EUR N1O XFRA US6698881090 NOVATEK GDR RG.S/10 RL-,1 2.153 EUR NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.870 EUR QC1 XFRA US6494451031 NY COM.BANC. DL-,01 0.157 EUR MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.426 EUR LMO XFRA US5367971034 LITHIA MOTORS INC. A 0.278 EUR IBM XFRA US4592001014 INTL BUS. MACH. DL-,20 1.509 EUR JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.250 EUR GAB XFRA US3738651047 GERMAN AMERICAN BANCORP 0.176 EUR KIJ XFRA US20605P1012 CONCHO RESOURCES DL-,001 0.185 EUR CDH1 XFRA US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 0.009 EUR QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.324 EUR ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.102 EUR AEP XFRA US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6,50 0.648 EUR LHOG XFRA TH0143010Z16 LD + HOUSES PCL FGN BA 1 0.011 EUR NVAH XFRA TH0143010R16 LAND + HOUSE -NVDR- BA 1 0.011 EUR IJU XFRA SE0000936478 INTRUM AB SK-,02 1.036 EUR CEI XFRA NL0000200384 CORE LABORATORIES EO-,04 0.009 EUR FLN XFRA GB00B02J6398 ADMIRAL GROUP PLC LS-,001 0.645 EUR BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.097 EUR OFK XFRA FI0009014377 ORION CORP. B 1.500 EUR AILA XFRA US0091262024 AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 0.547 EUR HSJA XFRA GB00B0LS8535 HALSTEAD, JAMES LS-,05 0.024 EUR BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25