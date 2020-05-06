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CADENCE BANCORP A - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.05.2020 - 3
06.05.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.230 EUR 729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.046 EUR HC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.341 EUR 2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.236 EUR HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.138 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|6,20 €
|6,20 €
|- €
|0,00%
|06.05./08:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US12739A1007
|A2DP5B
|18,96 €
|4,62 €
Werte im Artikel
22,20
0,00%
6,20
0,00%
22,46
0,00%
9,46
-0,02%
4,86
-8,30%
= Realtime
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