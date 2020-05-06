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CADENCE BANCORP A - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 07.05.2020 - 3




06.05.20 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.230 EUR 729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.046 EUR HC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.341 EUR 2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.236 EUR HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.138 EUR

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,20 € 6,20 € -   € 0,00% 06.05./08:55
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US12739A1007 A2DP5B 18,96 € 4,62 €
Werte im Artikel
22,20 plus
0,00%
6,20 plus
0,00%
22,46 plus
0,00%
9,46 minus
-0,02%
4,86 minus
-8,30%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		6,20 € 0,00%  30.04.20
Frankfurt 5,70 € +1,79%  08:00
München 5,70 € +1,79%  08:39
Berlin 5,70 € +1,79%  08:39
Nasdaq 6,25 $ +0,89%  05.05.20
NYSE 6,24 $ +0,65%  05.05.20
AMEX 6,25 $ +0,48%  05.05.20
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