FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1IV XFRA GB0007669376 ST.JAMES'S PLACE LS-,15 0.230 EUR 729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.046 EUR HC5 XFRA US42250P1030 HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 0.341 EUR 2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.236 EUR HSI XFRA US4228191023 HEIDRICK+STRUG.INTL DL-01 0.138 EUR