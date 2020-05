Finanztrends Video zu Allianz



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25 0.097 EUR OFK XFRA FI0009014377 ORION CORP. B 1.500 EUR AILA XFRA US0091262024 AIR LIQUIDE ADR 1/5/EO 11 0.545 EUR HSJA XFRA GB00B0LS8535 HALSTEAD, JAMES LS-,05 0.024 EUR BPE XFRA DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25 ALV XFRA DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N. 9.600 EUR HNR1 XFRA DE0008402215 HANNOVER RUECK SE NA O.N. 5.500 EUR SYT XFRA DE0005178008 SOFTING AG O.N. 0.040 EUR OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.053 EUR LNH XFRA BMG5361W1047 LANCASHIRE HLDGS DL -,50 0.092 EUR FZ6 XFRA BMG3156P1032 ASA GOLD+PREC.MET.LTD.DL1 0.009 EUR IJY XFRA BE0003746600 INTERVEST OFFICES+WAREHO. 1.530 EUR RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.012 EUR XFRA DE000HLB08J9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/14 0.002 % PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.388 EUR BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.111 EUR 77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.203 EUR 1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS 0.406 EUR 2G5 XFRA GB00BZ02Q916 GOCO GROUP PLC LS-,0002 0.006 EUR 3MK XFRA TH4577010010 MK RESTAUR.GRP -FGN- BA 1 0.037 EUR KNIU XFRA US5011871085 KUEHNE NAGEL ADR 1/5 SF1 0.762 EUR 2I5 XFRA GB00BYXJC278 IBSTOCK PLC LS -,01 0.075 EUR 7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS 0.323 EUR NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.129 EUR 0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.212 EUR FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.102 EUR WF4 XFRA US9293281021 WSFS FINL CORP. DL-,01 0.111 EUR 41Y XFRA US0552981039 BCB BANCORP. INC. DL-,01 0.129 EUR PVDA XFRA US85917A1007 STERLING BANCORP DL-,01 0.065 EUR PRRB XFRA SE0000233934 PRICER AB B SK-10 0.037 EUR BLZ XFRA SE0000195810 BURE EQUITY NPV 0.234 EUR 1SQ XFRA CH0010675863 SWISSQUOTE GRP HLDG SF0,2 0.950 EUR FJ5 XFRA US8404411097 SOUTH STATE CORP. DL 2,5 0.434 EUR OP7 XFRA US6840001027 OPUS BANK 0.102 EUR SG9 XFRA IM00BF0FMG91 STRIX GROUP PLC LS -,01 0.059 EUR