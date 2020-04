Finanztrends Video zu Isra Vision



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST UPKB XFRA LU0114997082 STARCAP.-STARPOINT A-EUR 1.950 EUR LXFQ XFRA LU0455734433 ETHNA-DYNAMISCH INH. A 0.100 EUR SBQ1 XFRA LU0137341789 STARCAPITAL-ARGOS A EUR 1.560 EUR SBQ4 XFRA LU0137341359 STARCAPITAL-PRIAMOS A EUR 1.560 EUR LR1P XFRA LU0136412771 ETHNA-AKTIV A 0.100 EUR SBQ5 XFRA LU0350239504 STARCAPITAL-SC.STRAT.1 A 1.530 EUR ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.474 EUR NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.056 EUR MSN XFRA US5717481023 MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1 0.421 EUR IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.324 EUR BCV XFRA US1266001056 CVB FINANCIAL CORP. 0.167 EUR BBVA XFRA US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.160 EUR SWI1 XFRA HK0087000532 SWIRE PAC. CL.B 0.039 EUR SWI XFRA HK0019000162 SWIRE PAC. CL.A 0.197 EUR ZDO XFRA ES0184933812 ZARDOYA OTIS INH. EO 0,10 0.080 EUR BOY XFRA ES0113211835 BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 0.160 EUR 3SP2 XFRA LU0256567925 STARCAP.-WINBONDS PL.A EO 1.700 EUR ISR XFRA DE0005488100 ISRA VISION O.N. 0.180 EUR IFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5 17.039 EUR GOU XFRA CA1520061021 CENTERRA GOLD INC. 0.026 EUR LXFP XFRA LU0279509904 ETHNA-DEFENSIV INH.A 2.021 EUR 591 XFRA ZAE000240198 SEA HARVEST GRP LTD O.N. 0.025 EUR TAMN XFRA CH0011178255 TX GROUP AG NA SF 10 3.313 EUR 1MOA XFRA US60879B1070 MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001 0.704 EUR 3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.043 EUR ZTOA XFRA US98980A1051 ZTO EXPR.(KY)ADR A0,0001 0.278 EUR 21E XFRA FR0011950732 ELIOR GROUP SCA EO -,01 0.290 EUR ISR1 XFRA DE000A254W60 ISRA VISION O.N. Z.VERK. 0.180 EUR