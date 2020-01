Finanztrends Video zu Comcast



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 07.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 07.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01 0.847 EUR PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 2.111 EUR NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.045 EUR IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.314 EUR GTX XFRA US3719011096 GENTEX CORP. DL-,06 0.103 EUR GAP XFRA US3647601083 GAP INC. DL-,05 0.218 EUR CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.189 EUR CSC XFRA US1344291091 CAMPBELL SOUP CO.DL-,0375 0.314 EUR B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.171 EUR PO9 XFRA PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N. 0.139 EUR 7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.035 EUR HLPN XFRA GRS298343005 HELLENIC PETR. NAM.EO2,18 0.250 EUR A3J XFRA CA0010921058 AGF MGMT B PFD NV 0.055 EUR