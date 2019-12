Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST OG7Q XFRA DE0005319826 WEBERBANK PREMIUM 100 0.500 EUR OG72 XFRA DE0005319818 WEBERBANK PREMIUM 50 0.550 EUR AD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.027 EUR UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.974 EUR UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.379 EUR FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.586 EUR ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.113 EUR YC8 XFRA US1686151028 CHICO'S FAS INC. DL-,01 0.079 EUR HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.234 EUR OPJC XFRA LU0317844685 FFPB MULTITREND DOPPELPL. 0.060 EUR BZG2 XFRA ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 0.006 EUR XRH6 XFRA LU0317844768 FFPB MULTITREND PLUS 0.060 EUR W7L XFRA FR0010340141 AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 0.700 EUR DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 31.400 EUR MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 2.200 EUR 14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.185 EUR CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.368 EUR 35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.077 EUR M3AS XFRA DE0007560781 MONEGA BESTINV.EUROPA-A- 0.834 EUR OG71 XFRA DE0005319800 WEBERBANK PREMIUM 30 0.650 EUR CBHD XFRA DK0060448595 COLOPLAST NAM. B DK 1 1.606 EUR 2DJ XFRA JP3491910000 DYNAM JAPAN HLDGS CO.LTD 0.050 EUR 2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.133 EUR WXHB XFRA DE000A1H56E7 APO TOPDIVIDENDE EUROPA 1.280 EUR 0FF XFRA BMG9156K1018 2020 BULKERS LTD DL 1 0.072 EUR ZMMA XFRA FR0013300381 MAISONS D.MONDE 17-23 CV 0.061 EUR EPCC XFRA US15126Q2084 CEMENTOS PACASM. ADR/1,5 0.479 EUR SGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.043 EUR