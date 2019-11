Finanztrends Video zu Intel



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4UW6 HCOB MZC 15 14/24 0.001 % 2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.351 EUR 7LI XFRA US50212V1008 LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 0.225 EUR RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.035 EUR WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.225 EUR 9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.207 EUR PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.360 EUR S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.315 EUR RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.054 EUR RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.351 EUR WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.918 EUR INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.283 EUR FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.342 EUR ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.837 EUR C5L XFRA US2120151012 CONTINENTAL RES (OKLA.) 0.045 EUR C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.558 EUR 91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.180 EUR AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.486 EUR AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.288 EUR TGC XFRA NO0003078800 TGSNOP.GEOPHYSICAL NK0,25 0.245 EUR CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.290 EUR BXZ XFRA AU000000BOQ8 BANK OF QUEENSLAND LTD 0.193 EUR 1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.259 EUR D8EN XFRA MHY2065G1219 DHT HLDGS INC.NEW DL -,01 0.045 EUR NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.405 EUR LGU XFRA AU0000005159 JUPITER MINES LTD 0.025 EUR IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.540 EUR XFRA DE000HLB3VE7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/18 0.001 % 8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.189 EUR MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.225 EUR 4IT XFRA NL0010937058 INTERTRUST NV EO-,60 0.300 EUR 68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.198 EUR M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.378 EUR 54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.130 EUR H8S XFRA SG1O83915098 HI-P INTL LTD SD-,05 0.005 EUR