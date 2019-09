FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.181 EUR PSE XFRA US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. 0.425 EUR NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.194 EUR LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.588 EUR KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.326 EUR ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.271 EUR JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.362 EUR G23A XFRA US37949E2046 GLOBALTRANS INV.GDR REG S 0.628 EUR Y1F XFRA US31847R1023 FIRST AMERN FIN. CORP. 0.380 EUR FDX XFRA US31428X1063 FEDEX CORP. DL-,10 0.588 EUR ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.113 EUR CHUA XFRA US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100 1.519 EUR BOX XFRA US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1 0.696 EUR AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.163 EUR GZ5 XFRA PTGAL0AM0009 GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 0.316 EUR HI6 XFRA KYG4232C1087 HAITIAN INTL HLDGS HD-,10 0.024 EUR 3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.009 EUR PLJ2 XFRA BMG7130P2206 PLAYMATES HLDGS NEW HD-10 0.002 EUR EPU XFRA HK0000047982 EMPEROR W.+JEWELL. CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.015 EUR RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.343 EUR PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.278 EUR CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.368 EUR GIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.012 EUR ULS XFRA KYG2157Q1029 CN LESSO GR.H.REGS HD-,05 0.014 EUR M5C XFRA AU000000MCP2 MCPHERSON'S LTD 0.037 EUR 2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.002 EUR 17W XFRA AU000000WTC3 WISETECH GLOBAL LTD 0.012 EUR 97A XFRA CA39986E1051 GROWMAX RES CORP. 0.021 EUR 6MM XFRA AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP 0.025 EUR NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.063 EUR GIU7 XFRA DE000A1J3AM3 MAX OTTE VERMOEG.AMI P(A) 0.460 EUR AUK XFRA US0235861004 AMERCO DL-,25 0.452 EUR PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 0.020 EUR A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A 0.270 EUR