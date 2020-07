Finanztrends Video zu Helma Eigenheimbau



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.07.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.07.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.089 EUR 7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.320 EUR CLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.457 EUR HE9 XFRA IT0001250932 HERA S.P.A. EO 1 0.100 EUR BCJ XFRA IT0001033700 BASICNET EO 0,52 0.120 EUR SRY XFRA IL0010927254 SARINE TECHNOLOGIES LTD. 0.003 EUR P5TA XFRA ID1000103203 TEMAS RP 25 3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 1.600 EUR PER1 XFRA US7142642070 PERNOD RICARD SA 1/5 0.237 EUR B7E XFRA DE000A0JM2M1 BLUE CAP O.N. 0.750 EUR H5E XFRA DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.850 EUR D7P XFRA CNE1000002Y6 DALIAN PORT (PDA) H YC 1 0.003 EUR HIFH XFRA CNE1000002S8 COSCO SHIP.ENER.TRAN.CO.H 0.005 EUR C4C XFRA CNE100000205 BK O.COMMUNICATIONS H YC1 0.040 EUR WFC XFRA CA9528451052 WEST FRASER TIMBER CO.LTD 0.131 EUR BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.591 EUR DIN XFRA BMG2759B1072 DIGITAL CHINA HLDGS HD-10 0.007 EUR 2F7 XFRA US9682232064 WILEY(JOHN)+SONS A DL 1 0.305 EUR W8VS XFRA US06426M1045 BANK O.CHINA H ADR/25 YC1 0.601 EUR 4C3 XFRA BMG2233G1024 CMBC CAP. HLDGS CONS. GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.258 EUR LN4 XFRA FR0004156297 LINEDATA SERVICES EO 1 0.950 EUR FPLB XFRA NZFAPE0001S2 FISHER + PAYKEL HEALTH. 0.106 EUR 2DO XFRA IT0001055521 LA DORIA S.P.A. EO 1,51 0.183 EUR 2E5 XFRA CNE1000023C8 CHINA ENERGY ENG. H YC 1 0.004 EUR 45Y XFRA KYG2120H1065 CHINA RISUN GROUP HD-,10 0.005 EUR 1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.267 EUR 53L XFRA CA8935781044 TRANSCONTINENTAL A SV 0.148 EUR EI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.859 EUR