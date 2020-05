Finanztrends Video zu Fuchs Petrolub St



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.512 EUR WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.258 EUR S9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.323 EUR AI7 XFRA US0024741045 AZZ INC. DL 1 0.157 EUR NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.175 EUR LDS XFRA US5150981018 LANDSTAR SYS DL-,01 0.171 EUR KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.083 EUR INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.305 EUR FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.143 EUR FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.360 EUR ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.858 EUR 91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.185 EUR AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.009 EUR A6C XFRA SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 0.006 EUR EKQ XFRA SG1B09007736 ELEC + ELTEK INTL SD-,80 0.037 EUR BNF XFRA SE0000862997 BILLERUDKORSNAES SK 12,50 0.402 EUR G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.019 EUR LET XFRA FR0000065484 LECTRA S.A. INH. EO 1 0.400 EUR KEM XFRA FI0009004824 KEMIRA OY 0.280 EUR M6O XFRA ES0115056139 BOLSAS Y MERCADOS EO 3 0.420 EUR SNDB XFRA US80687P1066 SCHNEIDER ELECTR.ADR/1/5 0.510 EUR FPE3 XFRA DE0005790430 FUCHS PETROL.SE VZO O.N. 0.970 EUR FPE XFRA DE0005790406 FUCHS PETROLUB SE O.N. 0.960 EUR CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.286 EUR VJ6 XFRA BE0003678894 BEFIMMO S.A. 0.860 EUR MYM XFRA AT0000938204 MAYR-MELNHOF KARTON 3.200 EUR LGU XFRA AU0000005159 JUPITER MINES LTD 0.004 EUR P7T XFRA ID1000123904 B.PEMBA.DAE.J.TIM. RP 250 0.003 EUR S0V XFRA US8115431079 SEABOARD CORP (DEL.) DL 1 2.076 EUR 68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.203 EUR KJ7 XFRA US73688F1021 PORTMAN RIDGE FIN. DL-,01 0.055 EUR 47Y XFRA US9234511080 VERITEX HLDGS INC. DL-,01 0.157 EUR RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.120 EUR ICQ XFRA SE0001200015 INVISIO COMMUNIC. AB SK 1 0.079 EUR 3UA XFRA SE0012323715 KARNOV GROUP AB 0.042 EUR