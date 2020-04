Weitere Suchergebnisse zu "Progressive":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.04.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST ER7A XFRA FR0013204492 ERAMET 16-UND. CV FLR 1.155 EUR WK0 XFRA ID1000131105 WIJAYA KARYA BETON RP 100 0.001 EUR AD8 XFRA VGG0457F1071 ARCOS DORADOS HLDGS IND.A 0.046 EUR QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.513 EUR PGV XFRA US7433151039 PROGRESSIVE CORP. DL 1 0.092 EUR KDA XFRA US48282T1043 KADANT INC. DL-,01 0.220 EUR 7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.330 EUR B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.174 EUR WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO. 0.124 EUR BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.583 EUR XFRA DE000HLB3AY9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/16 0.001 % ISZN XFRA CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10 23.683 EUR ZEH2 XFRA CH0276534614 ZEHNDER GRP NAM. SF-,05 0.947 EUR EB2 XFRA IL0010811243 ELBIT SYS LTD 0.403 EUR GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.266 EUR XFRA DE000HLB5L30 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04B/18 0.002 % CUZ XFRA US2302151053 CULP INC. DL-,05 0.096 EUR VACC XFRA FR0013285046 VALLOUREC 17/22 CV 0.142 EUR 1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.275 EUR PP3 XFRA US31810T1016 FINVOLUTION GRP (SP.ADR) 0.110 EUR