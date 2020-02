FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.113 EUR NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.408 EUR XFRA DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14 0.001 % IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.567 EUR SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.200 EUR 8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.191 EUR BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.109 EUR MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.057 EUR SGK1 XFRA GB00B8C3BL03 SAGE GRP PLC LS-,01051948 0.132 EUR ALU2 XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1 0.018 EUR NRB XFRA US43940T1097 HOPE BANCORP INC. DL-,001 0.127 EUR FCF XFRA US3198291078 FIRST COMMONW. FINL DL 1 0.100 EUR PFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.145 EUR 41Y XFRA US0552981039 BCB BANCORP. INC. DL-,01 0.127 EUR FJ5 XFRA US8404411097 SOUTH STATE CORP. DL 2,5 0.426 EUR 54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.132 EUR NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.018 EUR 5TT XFRA GB00BKS7YK08 TREATT PLC LS-,02 0.045 EUR 2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.009 EUR G7LC XFRA MHY2745C1104 GOLAR LNG PARTN.PFD UTS A 0.496 EUR UIO XFRA US04911A1079 ATLANTIC UNION BANKS.DL 2 0.227 EUR PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.249 EUR