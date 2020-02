Finanztrends Video zu Siemens



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.353 EUR NWT XFRA US9497461015 WELLS FARGO + CO.DL 1,666 0.461 EUR WAO XFRA US9388241096 WASHINGTON FED. DL 1 0.199 EUR WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01 0.109 EUR PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.796 EUR NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.850 EUR WEP XFRA US5590801065 MAGELLAN MIDSTREAM PARTN. 0.930 EUR INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.299 EUR JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.244 EUR FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.353 EUR 3KC XFRA US3142111034 FEDERATED HERMES 0.244 EUR 48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRANSFER L.P. 0.276 EUR CTO XFRA US22160K1051 COSTCO WHOLESALE DL-,005 0.588 EUR C5L XFRA US2120151012 CONTINENTAL RES (OKLA.) 0.045 EUR C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.570 EUR VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.054 EUR CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.077 EUR CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.369 EUR QIT1 XFRA US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01 0.317 EUR PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.136 EUR AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.452 EUR ADWA XFRA US0296831094 AMER. SOFTWARE A DL-,10 0.100 EUR AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.362 EUR G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.366 EUR 0BX XFRA KYG1644A1004 BRIGHT SM.SECS+COMMOD.GRP 0.093 EUR SIE XFRA DE0007236101 SIEMENS AG NA O.N. 3.900 EUR OU1 XFRA CA00386B1094 ABSOLUTE SOFTWARE CORP. 0.055 EUR 1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.113 EUR NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.407 EUR XFRA DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14 0.001 % IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.565 EUR SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.199 EUR 8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.190 EUR BP8 XFRA US1011191053 BOSTON PRIV.FINL H. DL 1 0.109 EUR MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.057 EUR