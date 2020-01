Weitere Suchergebnisse zu "Bank of Nova Scotia":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 06.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 06.01.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HLB2EM8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/16 0.001 % 7DG XFRA US2566771059 DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 0.286 EUR DBSA XFRA US05967A1079 BANCO SANT.SPON.ADS/1 UTS 0.060 EUR LIP XFRA HK0226001151 LIPPO LTD 0.005 EUR TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 0.660 EUR BDU XFRA FR0000063935 BONDUELLE INH. EO 7 0.500 EUR BCLN XFRA CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NA SF0,02 23.939 EUR BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.619 EUR HKC XFRA BMG4586T1036 HK CHINESE HD 1 0.001 EUR S05 XFRA NZSCLE0002S8 SCALES CORP. LTD 0.067 EUR 1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.268 EUR EI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.863 EUR