FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST AK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.126 EUR AFT XFRA US0028962076 ABERCROMBIE + FITCH A 0.181 EUR 4FO XFRA MXP554091415 INDS PENOLES S.A.B.DE C.V 0.175 EUR 2IS XFRA IE00B6330302 INGERSOLL-RAND PLC DL 1 0.479 EUR IVKA XFRA GB00B17BBQ50 INVESTEC PLC LS-,0002 0.129 EUR HDK XFRA GB00B012TP20 HALFORDS GROUP LS -,01 0.072 EUR NXG XFRA GB0032089863 NEXT PLC LS 0,10 0.675 EUR BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.084 EUR B9Y XFRA GB0002869419 BIG YELLOW GROUP LS 0,10 0.201 EUR GTT XFRA US87901J1051 TEGNA INC. DL 1 0.063 EUR T4I XFRA BE0003826436 TELENET GROUP HOLDING NV 0.571 EUR M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.098 EUR GXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR TXW XFRA BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD HD-,05 0.012 EUR FUK XFRA BMG3685C1029 FUJIKON INDS HLDGS HD-,10 0.002 EUR RYE XFRA GB00BDVZYZ77 ROYAL MAIL PLC LS -,01 0.088 EUR 0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.587 EUR RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.068 EUR FJ7C XFRA LU0117185156 MERIDIO-GREEN BALAN.P CAP 0.400 EUR 1AL XFRA CA0115321089 ALAMOS GOLD (NEW) 0.009 EUR 6CF XFRA AU000000CKF7 COLLINS FOODS LTD 0.059 EUR XHSB XFRA GB00BYYTFB60 HOMESERVE LS-,0269230769 0.068 EUR 10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.144 EUR 38N XFRA KYG6362E1017 NAMESON HLDNGS LTD HD-,01 0.005 EUR I2X2 XFRA GB00BYT1DJ19 INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 0.176 EUR TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR B91 XFRA BMG1190F1077 BLUE CAPIT.REIN.HLDGS DL1 0.515 EUR 76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.325 EUR U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.226 EUR MJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.122 EUR MV4 XFRA US6245801062 MOVADO GRP INC. DL-,01 0.181 EUR 6P8 XFRA GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP LS 1 0.029 EUR DF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.088 EUR 35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR CHR XFRA US1714841087 CHURCHILL DOWNS INC. 0.525 EUR