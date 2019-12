Weitere Suchergebnisse zu "Kforce":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST HSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HCOB MZC 5 15/22 0.000 % MO4 XFRA GB00B8HX8Z88 MEDICLINIC INTERN. LS-10 0.038 EUR AHK XFRA US0285911055 AMER. NATL INS.-TEXAS-DL1 0.740 EUR B6S XFRA GB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20 0.255 EUR WHC XFRA US9621661043 WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 0.307 EUR WP4 XFRA US9487411038 WEING.RLTY INV.DL-,03 SBI 0.357 EUR UWS XFRA US94106L1098 WASTE MANAGEMENT (DEL.) 0.463 EUR WMT XFRA US9311421039 WALMART DL-,10 0.479 EUR SDA XFRA US81211K1007 SEALED AIR CORP. DL-,10 0.144 EUR SM1 XFRA US78442P1066 SLM CORP. DL-,20 0.027 EUR RSO XFRA US7782961038 ROSS STRS INC. DL-,01 0.230 EUR RN7 XFRA US7591EP1005 REGIONS FINANCIAL DL-,01 0.140 EUR PEP XFRA US7134481081 PEPSICO INC. DL-,0166 0.862 EUR ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.181 EUR NEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 3.738 EUR NO8 XFRA US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01 0.045 EUR MUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.090 EUR MNMA XFRA US5645631046 MANTECH INTERN.CORP. A 0.244 EUR LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.677 EUR LC1 XFRA US5138471033 LANCASTER COLONY CORP. 0.632 EUR KMY XFRA US4943681035 KIMBERLY-CLARK DL 1,25 0.930 EUR ROF XFRA US4937321010 KFORCE INC. DL-,01 0.163 EUR EP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.144 EUR ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.271 EUR GPT XFRA US3724601055 GENUINE PARTS DL 1 0.688 EUR 8GM XFRA US37045V1008 GENERAL MOTORS DL-,01 0.343 EUR GAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.388 EUR DOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.828 EUR CTX XFRA US1773761002 CITRIX SYSTEMS DL-,001 0.316 EUR BA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.090 EUR BKJ XFRA US1096411004 BRINKER INTL DL-,10 0.343 EUR BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.980 EUR BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.199 EUR NCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.163 EUR ANL XFRA US0326541051 ANALOG DEVICES INC.DL-166 0.488 EUR