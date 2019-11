Finanztrends Video zu American Airlines



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.11.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4UV8 HCOB MZC 14 14/21 0.000 % 1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.464 EUR MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.457 EUR CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.107 EUR XCQ XFRA US1270971039 CABOT OIL + GAS DL-,10 0.090 EUR AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04 1.000 EUR SQU XFRA FR0000125486 VINCI S.A. INH. EO 2,50 0.790 EUR D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.197 EUR 1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.027 EUR 0Q4 XFRA CA7487472010 QUINSAM CAPITAL CORP. 0.001 EUR VS3 XFRA US9182841000 VSE CORP. DL-,05 0.081 EUR A1G XFRA US02376R1023 AMERICAN AIRLINES GRP 0.090 EUR M4M XFRA SE0001174970 MILLICOM INTL CELL. SDRS 1.182 EUR YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.197 EUR AKUP XFRA US0101995035 AKZO NOBEL SPONS.ADRS 1/3 0.136 EUR RBG XFRA SE0000112252 ROTTNEROS AB FR. SK 1 0.065 EUR 2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.076 EUR