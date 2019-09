FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.015 EUR COY XFRA US8760301072 TAPESTRY INC. DL-,01 0.306 EUR 1YZ XFRA GB00B135BJ46 SAVILLS PLC LS-,025 0.055 EUR PAN XFRA GB00B02QND93 PAYPOINT PLC LS -,0033 0.233 EUR