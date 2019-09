Finanztrends Video zu BHP Group Ltd.



mehr >

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.09.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.09.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST BHP1 XFRA AU000000BHP4 BHP GROUP LTD. DL -,50 0.708 EUR AUX XFRA AU000000ASX7 ASX LTD. 1.499 EUR MG3B XFRA BMG5266H1034 KINGSTON FIN.GR.LTD.HD-02 0.002 EUR IWG XFRA JE00BYVQYS01 IWG PLC LS -,01 0.024 EUR A0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.049 EUR KRX XFRA IE0004927939 KINGSPAN GRP PLC EO-,13 0.130 EUR 0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.590 EUR MIS XFRA AU000000MVF3 MONASH IVF GROUP LTD 0.018 EUR 4GY XFRA GB00BZBX0P70 THE GYM GROUP LS -,01 0.005 EUR 2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.617 EUR PM6 XFRA JE00B6T5S470 POLYMETAL INTL PLC 0.182 EUR LSU2 XFRA GB00BYW0PQ60 LAND SECURITIES GROUP PLC 0.129 EUR 41G1 XFRA GB00B63QSB39 GREGGS PLC LS-,02 0.520 EUR 10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.145 EUR 8GCA XFRA US37827X1000 GLENCORE PLC ADR 2 DL-,01 0.182 EUR SUA2 XFRA GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 0.083 EUR YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD 0.064 EUR 12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.399 EUR 4A4B XFRA GB00BK1PTB77 AGGREKO PLC LS-,04832911 0.104 EUR TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.062 EUR 2U4 XFRA GB00BJLP1Y77 HICL INFRASTRUCT LS-,0001 0.023 EUR 76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.327 EUR U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.102 EUR F5L XFRA AU000000FXL1 FLEXIGROUP LTD 0.024 EUR WY52 XFRA US1255255846 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.068 EUR DG2 XFRA GB00BYX7JT74 DIVERS.GAS+OIL PLC LS-,01 0.031 EUR BZU XFRA NZAIRE0001S2 AIR NEW ZEALAND O.N. 0.074 EUR 1C6 XFRA AU000000CTD3 CORPORATE TRAVEL MNGNT 0.136 EUR 3LL XFRA HK0000504214 CSSC(HK)SHIPPING CO.LTD 0.003 EUR 1DH XFRA GB0002018363 CLARKSON PLC LS-,25 0.277 EUR PPB XFRA IE00BWT6H894 FLUTTER ENTMT PLC EO-,09 0.743 EUR NZB XFRA GB00B01QGK86 NCC GROUP PLC LS -,01 0.035 EUR BIL XFRA GB00BH0P3Z91 BHP GROUP PLC DL -,50 0.708 EUR MI6 XFRA AU000000MWY2 MIDWAY LTD 0.055 EUR HY7A XFRA US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 0.097 EUR