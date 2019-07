FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.162 EUR WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ 0.020 EUR VTX XFRA BMG1223L1054 BOE VARITRONIX HD-,25 0.001 EUR D3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA 0.399 EUR WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 3.020 EUR 2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.066 EUR