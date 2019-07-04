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Limoneira - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.07.2019 - 2
04.07.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA 0.398 EUR WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 3.020 EUR 2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.066 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|17,086 €
|17,016 €
|0,07 €
|+0,41%
|04.07./08:37
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US5327461043
|A0YH5Z
|28,60 €
|14,97 €
Werte im Artikel
17,09
+0,41%
104,30
+0,14%
45,80
0,00%
= Realtime
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