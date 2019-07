FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA 0.398 EUR WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 3.020 EUR 2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.066 EUR