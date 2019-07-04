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Limoneira - DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 05.07.2019 - 2




04.07.19 00:00
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FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST D3KD XFRA DE000DK0LLA6 DEKA-IMMOBILI.NORDAMERIKA 0.398 EUR WTEB XFRA DE000A2JRN56 WISDOMTR.AT1 COC.B.HEODDZ 3.020 EUR 2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 0.066 EUR

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Neuer 724% Pot Hot Stock massiv unterbewertet
97 mal günstiger als Aurora Cannabis und 140 mal günstiger als Canopy Growth

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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
17,086 € 17,016 € 0,07 € +0,41% 04.07./08:37
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US5327461043 A0YH5Z 28,60 € 14,97 €
Werte im Artikel
17,09 plus
+0,41%
104,30 plus
+0,14%
45,80 plus
0,00%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Pot Hot Stock erhält Verkaufszulassung für EU - Starkes Kaufsignal. 979% Cannabis Aktientip nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

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