FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.07.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.07.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.07.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.07.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST WTEA XFRA DE000A140SG3 WISDOMTREE E.A.EQ.INC.DZ 0.124 EUR W9DA XFRA DE0009801423 WESTINVEST INTERSELECT 1.000 EUR UVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.673 EUR 9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.089 EUR ROP XFRA US7766961061 ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 0.409 EUR QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.469 EUR MKY XFRA US6074091090 MOBILE TELESYSTEMS ADR/2 MCX XFRA US5797802064 MCCORMICK + CO.INC. N.VTG 0.505 EUR EIX XFRA US2810201077 EDISON INTL 0.542 EUR WDP XFRA US2546871060 DISNEY (WALT) CO. 0.779 EUR XFRA DE000HSH4J94 HCOB IZ 1 13/21 0.001 % MEL XFRA ES0176252718 MELIA HOTELS INTL EO -,20 0.183 EUR DR0 XFRA DE000A0XYG76 DT.ROHSTOFF AG NA O.N. 0.700 EUR LUS XFRA DE0006459324 LANG+SCHWARZ AG NA 1.000 EUR HBM XFRA DE0006084403 HORNBACH BAUMARKT AG O.N. 0.680 EUR VIH XFRA DE0002457512 VIB VERMOEGEN O.N. 0.650 EUR XIN XFRA CNE100000411 SHANDONG XINHUA PHA.H YC1 0.013 EUR XD4 XFRA AT000000STR1 STRABAG SE 1.300 EUR EU4 XFRA ES0105075008 EUSKALTEL S.A. EO 3 0.170 EUR SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.075 EUR WTDP XFRA DE000A2JLJC9 WISDOMT.EO AG.BD E.Y.E.DZ 0.321 EUR WTDR XFRA DE000A2JLJE5 WISDOMTR.EO GOV.BD EO DZ 0.273 EUR 2M6 XFRA IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC DL-,0001 0.478 EUR WTDI XFRA DE000A2JLJA3 WISDOMTR.AT1 COCO BD DLDZ 2.553 EUR LN4 XFRA FR0004156297 LINEDATA SERVICES EO 1 1.350 EUR WTEC XFRA DE000A14ND20 WISDOMTREE US SC.DIV.DZ 0.167 EUR WTED XFRA DE000A14ND04 WISDOMTREE E.M.SC DIV.DZ 0.211 EUR WTEE XFRA DE000A14ND38 WISDOMTREE EUR.EQ.INC.DZ 0.427 EUR WTEI XFRA DE000A14NDZ0 WISDOMTREE E.M.EQ.INC.DZ 0.205 EUR WTES XFRA DE000A14ND46 WISDOMTREE EUR.SC.DIV.DZ 0.430 EUR 1IU XFRA US7403674044 PREFERRED BANK NEW DL-,01 0.266 EUR WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.331 EUR WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.162 EUR WTDZ XFRA DE000A2DJWH8 WISDOMTR.INDIA QUAL. DLDZ 0.020 EUR VTX XFRA BMG1223L1054 BOE VARITRONIX HD-,25 0.001 EUR