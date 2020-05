Finanztrends Video zu Schneider Electric



FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.05.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST XFRA DE000HSH4UV8 HCOB MZC 14 14/21 0.000 % WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.368 EUR AMT XFRA US87236Y1082 TD AMERITRADE HLDG DL-,01 0.285 EUR RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.055 EUR M2L XFRA SG2C32962814 MAPLETREE INDUSTR. TR. 0.018 EUR 4G3A XFRA MU0117U00026 GOLDEN AGRI-RES DL-,025 0.004 EUR 7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.032 EUR 5LX XFRA KYG211411098 CHINA LILANG REGS HD-,10 0.037 EUR AOP XFRA HK0101000591 HANG LUNG P. 0.070 EUR HLU XFRA HK0010000088 HANG LUNG GR 0.106 EUR SND XFRA FR0000121972 SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 2.550 EUR MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.303 EUR B1V XFRA CH0015251710 BQUE CANT.VAUD.NAM.SF 10 34.107 EUR BRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EUR EAI XFRA BE0003797140 GBL SA 3.150 EUR OEWA XFRA AT0000746409 VERBUND AG INH. A 0.690 EUR 4NK XFRA NO0010856511 NORBIT ASA NK-,1 0.027 EUR 2BU XFRA SG2E67980267 BUMITAMA AGRI LTD 0.003 EUR YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.230 EUR XFRA DE000HLB4FD0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.05A/17 0.001 % WB3 XFRA US95123P1066 WEST BANCORPORATION INC. 0.193 EUR BSI XFRA NL0012866412 BE SEMICON.INDSINH.EO-,01 1.010 EUR SGP1 XFRA SG1P66918738 SINGAPORE PRESS SD -,20 0.010 EUR 6RL XFRA CH0002178181 STADLER RAIL AG SF-,20 1.137 EUR 8AC XFRA NL0000313286 AMSTERD.COMM. EO-,45 0.700 EUR