FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.02.2020. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.484 EUR WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.253 EUR SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.371 EUR RE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.054 EUR RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.633 EUR NHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.172 EUR KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.081 EUR FE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.140 EUR F1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR. 0.001 EUR 0M3 XFRA BMG475671050 IHS MARKIT LTD DL -,01 0.154 EUR CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.297 EUR 6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 0.118 EUR 3R2 XFRA CA76329W1032 RICHELIEU HARDWARE 0.045 EUR WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.312 EUR 68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.199 EUR XFRA DE000HSH5XR7 HCOB MZC 4 16/26 0.001 %