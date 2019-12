FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.12.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT. THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.12.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.12.2019. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.282 EUR 0QQA XFRA BMG359472021 FLEX LNG LTD DL-,10 0.091 EUR